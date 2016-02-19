В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 55 раз нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что больше всего вражеских атак было зафиксировано в городе Марьинка Донецкой области.

"(Там — ред.) 22 раза противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО", — отметили военнослужащие.

Кроме того, по КПВВ "Марьинка" работал снайпер и зенитная установка врага. "Из стрелкового оружия и гранатометов различных систем были обстреляны наши позиции в Песках, Опытном, Авдеевке, Майорске и Новгородском", — добавили силовики.

Также по опорному пункту бойцов в Зайцево злоумышленники стреляли из миномета, а по укреплениям в Старогнатовке и Луганском пророссийские боевики открывали огонь из стрелкового оружия и БМП.

"На Луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов были атакованы украинские позиции неподалеку Богуславского", — подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України