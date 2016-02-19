Боевики нарушали "тишину", под Марьинкой ранен силовик: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции украинских силовиков, под городом Марьинка ранен боец.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"На Луганском направлении противник нарушал "тишину" в районе Попасной: раз выстрелил из миномета, а также несколько минут вел огонь из гранатомета и стрелкового оружия", — отметил военный.

На Донецком активность врага несколько снизилась, он продолжал атаковать позиции сил АТО по всему фронту, однако тяжелое вооружение почти не использовал. Самое большее количество обстрелов зафиксировано в Луганском, Зайцево, Новгородском и Песках.

По словам полковника, на Мариупольском направлении эпицентром боевых действий был фронт под Марьинка, там террористы осуществляли массированные обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, эпизодически применяли бронетехнику, зенитку и минометы.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один — был ранен в Марьинке", — добавил спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org