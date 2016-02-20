Итоги недели. Преступная небрежность, уцелевший Яценюк и мерцающая коалиция

Расследование расстрела Небесной Сотни может быть приостановлено с 1 марта, если Рада не предпримет экстренные меры. Яценюк лихо разменял продолжение пребывание в кресле премьера на пространство для политического маневра. Коалиция "Европейская Украина" вызывает немало вопросов не только о своем формате, но и самом факте ее существования.

Украина вспоминает расстрел Небесной Сотни, и политики будут в очередной раз говорить немало громких и априори правильных слов. Но миллионы украинцев не только за последних два года, но и за многие предыдущие научились верить делам. С ними ситуация обстоит хуже: руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что с 1 марта 2016 года расследование самого резонансного преступления в истории независимой Украины будет приостановлено из-за депутатской халатности. Слуги народа так и не удосужились создать Государственное бюро расследований, которому сами же намеревались передать право на расследование громких преступлений. К тому же и с подавшего в отставку Виктору Шокину взятки гладки, вопросов и претензий объективно куда больше к Олегу Махницкому и Виталию Яреме.

Правительство встретило День памяти героев Небесной Сотни в полном составе и с полным собственной значимости премьером. Хотя Верховная Рада устроила Кабмину публичную порку, и даже признала его работу в прошлом году неудовлетворительной, отправить кабинет Арсения Яценюка в отставку законодателям не удалось: за соответствующее постановление проголосовали всего 194 парламентария. В итоге Яценюк покинул сессионный зал именинником, и в пятничном интервью украинским телеканалам рассказал, что в политическом плане ему было бы намного выгоднее быть уволенным. Почему премьер, отставки которого хотели бы 70% опрошенных группой "Рейтинг" респондентов, пришел к такому выводу — остается загадкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имитация экзекуции Кабмина: почему проиграли все?

Если оценивать ситуацию объективно, то Яценюк обменял продолжение своего пребывания в премьерском кресле на очевидное сокращение самостоятельности, при этом решив пренебречь угрозой получить ярлык "олигархического премьера", ведь сохранность премьерского портфеля во многом ему обеспечили аффилированные с генералами украинского бизнеса народные депутаты. Не получив одобрения своей работы в 2015 году, Кабмин значительно осложнил свои перспективы получить депутатское благословление на будущий год. В положении хуже губернаторского оказались и вернувшиеся обратно в правительство министры, поскольку условия, выдвинутые при возвращении, как-то невзначай повисли в воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коалиция умерла. Да здравствует коалиция!

Ощущение непотопляемости правительства и лично премьера аукнулось парламентской констатацией, как минимум, ее неустойчивости, как максимум — грядущего распада. Чтобы разобраться в хитросплетениях вокруг существования "Европейской Украины", нужно не только знать регламент Верховной Рады, но и уметь отличать политические заявления от юридических оценок. По факту фракции "Батьківщина" и "Самопоміч" объявили о выходе из состава коалиции, чем резко увеличили политический вес Олега Ляшко и его радикалов. Внутри политикума существуют, как минимум, два взаимоисключающих вектора: один нацелен на проведение досрочных парламентских выборов, другой — на сохранение нынешнего статус кво. Парламентарии до середины марта не намерены собираться в пленарном режиме, и этот факт не только обозначает факт проведения политических консультаций, но и подчеркивает невысокую эффективность действий власти. Сама коалиция по факту светит, но не греет, хотя и интенсивно мерцает.

Даже после Революции Достоинства в действиях, направленных на сближение с Европейским Союзом, украинские парламентарии ухитряются проверять западных партнеров на прочность. Иначе трудно назвать внесение с голоса изменений в реанимируемый парламентом законопроект об электронном декларировании доходов государственных служащих, призванных продлить еще на год период их персональной dolce vita. После этого вряд ли стоит обижаться на главу представительства Европейской Комиссии в Украине Яна Томбиньского, не только подчеркнувшего необходимость адекватного решения по электронному декларированию, но и заметившего, что Украине не хватает политической воли для создания Национального агентства противодействия коррупции.