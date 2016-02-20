Из плена боевиков освобождены три военных Украины: названы фамилии

На свободе оказались два сержанта, а также солдат, отметил Порошенко.
В субботу, 20 февраля, из плена орудующих на Донбассе боевиков были освобождены трое украинских военнослужащих.
Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные главы СБУ Василия Грицака.
В то же время глава государства уточнил, что чиновник назвал фамилии наших героев.
"Это старший сержант Гарнага (28 ОМБР), младший сержант Дмитрук (1 бтро В0116), солдат Макуха (40 бат Кривбасс)", — отметил политик.
ПП: Щойно голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів про звільнення з полону трьох українських вояків і назвав ...Опубліковано Петром Порошенком 20 лютого 2016 р.
Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.