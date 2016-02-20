Из плена боевиков освобождены три военных Украины: названы фамилии

В субботу, 20 февраля, из плена орудующих на Донбассе боевиков были освобождены трое украинских военнослужащих.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные главы СБУ Василия Грицака.

В то же время глава государства уточнил, что чиновник назвал фамилии наших героев.

"Это старший сержант Гарнага (28 ОМБР), младший сержант Дмитрук (1 бтро В0116), солдат Макуха (40 бат Кривбасс)", — отметил политик.

ПП: Щойно голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів про звільнення з полону трьох українських вояків і назвав ... Опубліковано Петром Порошенком 20 лютого 2016 р.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.