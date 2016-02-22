Постановление об отставке премьера нарушает Конституцию и законы Украины — регламентный комитет

Проект постановления об отставке премьера Арсения Яценюка, зарегистрированный в Верховной Раде, является чисто политическим, не соответствует Регламенту Рады, нарушает Конституцию и законы Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя регламентного комитета ВР Павел Пинзеник.

"В законе "О Кабинете министров Украины" установлен исчерпывающий перечень оснований для отставки Кабмина. В частности, в статье 13 определено, что отставка наступает вследствие: принятия Верховной Радой резолюции о недоверии КМУ, отставки премьер-министра по его заявлению или вследствие его смерти. Другие основания или порядок не предусмотрены ни Конституцией Украины, ни упомянутым законом", — разъяснил и.о. председателя регламентного комитета парламента.

"В Регламенте ВР тоже отсутствуют положения, регулирующие вопросы отставки премьера. Проще говоря, она возможна только по его заявлению. Все остальные варианты не имеют никаких юридических оснований и является исключительно элементом политической борьбы", — подчеркнул Пинзеник.