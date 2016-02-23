Порошенко рассказал главам МИД Франции и Германии, как боевики нарушают "тишину"

В городе Киев президент Петр Порошенко встретился с главами МИД Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером, с которыми, в частности, обсудил выполнение Минских соглашений по Донбассу.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте главы государства.

В ведомстве уточнили, что украинский лидер выразил обеспокоенность многочисленными нарушениями режима прекращения огня со стороны боевиков, применением ими запрещенного оружия.

"Собеседники констатировали необходимость политической воли со стороны РФ для прекращения обстрелов… Порошенко отметил важность сохранения санкций в отношении России для выполнения ею Минских договоренностей", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по ее данным, политики скоординировали дальнейшие действия накануне встречи министров иностранных дел "нормандской четверки", которая состоится в Париже (столица Франции) 3 марта.

Напомним, ранее Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден обсудили дальнейшие шаги для продолжения давления на Россию для выполнения ею Минских соглашений, а также политико-дипломатические пути деоккупации Крыма.

Фото: president.gov.ua