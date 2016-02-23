Германия рассказала о политической борьбе в Украине

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сейчас в Украине идет борьба за правильный политический курс в стране.

Об этом дипломат сообщил на пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

В то же время европолитик уточнил, что она будет иметь последствия и для соседних с украинским государством держав.

"Мы хотим, чтобы усилия осуществить реформы не остановилось, чтобы реформы продолжались...", — отметил он.

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал запланированную в марте встречу по Донбассу министров иностранных дел "нормандской четверки", заявив, что они будут достигать компромиссов.