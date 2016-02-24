Силы АТО дали "прочуханки" кавказским наемникам и выбили боевиков из Авдеевки

Вчера, 23 февраля, стало известно, что силы АТО вытеснили боевиков ДНР из захваченной ими территории на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сепаратисты постоянно нарушали Минские договоренности и обстреляли позиции наших войск из промышленной зоны на окраине города. При этом враг применял минометы запрещенного калибра, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", — говорится в сообщении.

Поскольку под угрозой оказались дома местных жителей и во избежание потерь у личного состава и жертв среди мирного населения, наши бойцы вынуждены были вытеснить врага за пределы населенного пункта.

По словам бойцов, засевшие в районе дачных участков южнее города боевики постоянно обстреливают позиции сил АТО из АГСов и минометов и прекращают огонь только когда приезжают наблюдатели ОБСЕ.

"Недавно на стороне боевиков дрались военные РФ из Кабардино-Балкарии, пока не получили "прочуханки" и не ушли", — рассказал один из украинских военных.

"Мирные люди не виноваты, что на "той стороне" дураки напились и стреляют", — рассказал второй, украинский спецназовец.

Напомним, вчера ситуация в зоне АТО обострилась: боевики более 80 раз обстреляли наших воинов.