Новая политсила Яроша наведет порядок в тылу

Народный депутат Дмитрий Ярош презентовал во Львове свою новую политсилу — Национальное движение "Державницька ініціатива Яроша (ДІЯ)".

Об этом сообщает Укринформ.

Политик отметил, что новая организация должна выполнить объединяющую функцию. "Существует такая инициатива по созданию общенационального движения, которое бы стало объединяющим для многих патриотических сил в это тяжелое для Украины время и смогло бы реализовать те идеи, которые не реализует нынешняя власть", — сказал он.

По его словам, новая политическая структура будет чем-то напоминать "Народный Рух Украины" перед получением независимости: она объединит людей совершенно разных политических и идеологических направлений, независимо от языка, конфессиональной принадлежности и т. п.

Ярош, который обьяснил почему ушел из "Правого сектора", отметил, что главная цель структуры — навести порядок в тылу, то есть на "большой" Украине, включая столицу, без чего нельзя вернуть территории оккупированного Донбасса и Крым.

Напомним, Ярош пообещал поддержать полицию Донбасса "на своем уровне".