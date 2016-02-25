Российские наемники продолжают пренебрегать "перемирием": 56 раз обстреляли наши позиции

Обстановка в зоне проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки, российские наемники пренебрегая Минскими соглашениями, 56 раз обстреляли позиции силовиков. На Донецком направлении зафиксировано 35 обстрелов, на Мариупольском — 21. После полуночи активность врага значительно снизилась.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

"Российские наемники продолжают пренебрегать Минскими соглашениям и вести огонь из минометов. 20 мин террористы выпустили по опорным пунктам в Первомайском и такое же количество мин по позициям около Зайцево. Под неприцельным минометным огнем врага оказались укрепления в районе Невельского", — говорится в сообщении штаба.

На Мариупольском направлении под минометный обстрел попали опорные пункты наших войск около Марьинки, Гнутового и Чермалика.

Позиции ЗСУ около Марьинки, Зайцево, Майорска, Новоселовки, Авдеевки, Опытного, Песков, Новгородского боевики обстреливали с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С зенитной установки велся огонь около Красногоровки.

Наемники вели снайперский огонь по украинским подразделениям в районе Марьинки, Опытного и на шахте Бутовка.

В некоторых случаях украинские бойцы открывали огонь в ответ с гранатометов и из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что украинские военные подразделения полностью восстановили контроль над Широкино, под Мариуполем.

видео: Військове телебачення України