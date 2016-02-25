Порошенко подписал закон о "партийной диктатуре"

Президент Петр Порошенко подписал законопроект, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов.

Об этом свидетельствует информация на странице документа на сайте Верховной Рады, пишет УНИАН.

Напомним, 18 февраля Рада после отказа принять закон, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов, вернулась к рассмотрению документа и приняла его.

Установлено, что партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, включенного в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по результатам выборов, в соответствии с частью 10 статьи 98 данного закона, считается не избранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Такое решение принимается согласно уставу партии съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мероприятий, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее чем на 5-й день со дня принятия решения передаются в ЦИК.

На основании этих документов ЦИК не позднее, чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

Соответствующий законопроект №3700 является совместной инициативой председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Юрия Луценко, председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председателя фракции "Самопомич" Олега Березюка и депутата из РПЛ Олега Куприенко.