Кравчук объяснил, кто и как расшатывает Украину

В Верховной Раде, после провала голосования за отставку правительства и выхода из парламентской коалиции двух политсил — "Батьківщини" и "Самопомочі" — больше нет большинства. В коалиции, в правительстве и президент Украины думали, что каждый может действовать на свое усмотрение, что каждый — сам себе гетман.

Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, пишет Новое время.

"Коалиция и правительство практически полностью определяют жизнедеятельность государства. Нельзя оставлять страну без правительства, ни на день. Самое главное — это Украина, остальное — мелочи", — считает Кравчук.

По его мнению, из данной ситуации можно выйти двумя способами.

"При парламентско-президентской республике, коей является Украина, из подобной ситуации можно выйти лишь двумя способами: либо создать новую коалицию, либо объявить досрочные парламентские выборы. Потому что в парламентско-президентской республике правительство без коалиции существовать не может. Правительство — это продукт коалиции и единое целое с ней: коалиция его создает, поддерживает и обеспечивает законодательной силой", — говорит президент.

Однако, отметил он, "в Украине сложилась особенная ситуация. Коалиция создавалась во многом на эйфории, что, мол, победили демократические силы и они очень сильны (больше 300 депутатов). При настолько большой коалиции можно не только принимать законы, но и вносить изменения в Конституцию.

Тем не менее, люди не учли, что нынешние руководители Украины — это гетманы, а фракции представляют собой отдельные парламенты. Силы, входившие в коалицию, думали, в первую очередь, о решении вопросов своей фракции, а не об общенациональных интересах. То есть, использовать коалицию для улучшения собственных дел, а не государственных.

Когда коалиция начала работать, каждый двигался в своем направлении. Большинство распалось. При этом ни президент, ни премьер-министр, ни председатель Верховной Рады не сделали ничего существенного, чтобы сцементировать коалицию. Когда было тяжело, они искали голоса за ее пределами, показывая тем самым, что не сильно-то в нее верят. Они не поняли, что коалиция – центральное место в парламенте для реализации главных задач исполнительной ветви власти: от формирования правительства до борьбы с коррупцией и проведения реформ. Они думали, что каждый может действовать на свое усмотрение, что каждый — сам себе гетман.

Учитывая сложившуюся напряженную ситуацию - войну на Востоке страны, сложное экономическое и политической положение страны — лучше всего сформировать новую коалицию. Убежден, что этого можно добиться, если все политические силы – и президент, и парламентские фракции, и правительство — соберутся вместе и придут к консенсусу относительно того, каким будет правительство, кто будет премьер-министром и по прочим вопросам. После этого можно снова сформировать парламентское большинство.

В противном случае — досрочные выборы могут обернуться непредвиденными последствиями. Можно расшатать государство до такой степени, что удержать его будет очень сложно.

На нас смотрит Запад: с кем им работать, кому предоставлять следующий транш МВФ? Нужно перестать перетягивать веревку, доказывая, кто лучше, а кто —хуже", — подытожил Кравчук.

Ранее Кравчук заявлял, что политический кризис в Украине может очень плохо закончиться — может случиться "последняя революция".

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