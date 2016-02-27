Подозрительное затишье на Луганщине: боевики стянули силы к линии фронта и затаились

На Луганщине на широком участке от Попасной до Сизого у боевиков отмечается активная перегруппировка подразделений и частей "2-го армейского корпуса ЛНР" на фоне фактического отсутствия попыток боевых действий с их стороны.

Об этом них нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

Как заметил военный эксперт, ранее практически все подразделения и части "2-го АК" были задействованы в широкомасштабных учениях, проводившихся одновременно с учениями ВС РФ близ границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Также в последнее время отмечается усиление частей "2-го АК" — например, артиллерийская бригада в его составе получила из РФ дивизион (18 установок) РСЗО 9К57 "Ураган".

Напомним, двумя неделями ранее боевики собрали ударный кулак у Попасной: тысяча "штыков", бронетехника и пушки.