Эксперт о Донбассе: от персонажей, не понявших намеки Кремля, будут избавляться радикально

Воюющие на Донбассе пророссийские боевики заинтересованы в получении денег из Москвы, однако от тех, кто не понимает намеки Кремля, будут избавляться радикально.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".

"По моему мнению, России придется поработать со своими террористическими группами и отдельными боевиками на Донбассе, поскольку их лояльность к Москве прямо пропорциональна количеству полученных ими денег из центра", — заметил политический эксперт.

"Кроме того, "вольница", организованная определенными группировками в Луганской области, приводит к неуправляемости процессов в некоторых частях оккупированных территорий, росту недовольства населения на оккупированных территориях, свидетельством чему являются акции протеста и столкновения между отдельными группами боевиков", — рассказал политолог.

"Массового бунта боевиков против российских регулярных подразделений, скорее всего, не будет. Кроме того, есть ряд местных "деятелей", которые не понимают "линии партии", не понимают намеки Кремля и даже прямые приказы. От таких персонажей будут избавляться радикально", — подытожил Виталий Кулик.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что Россия продолжает активно поддерживать боевиков на Донбассе и направлять на восток Украины своих военных, потому что она не добилась своей стратегической цели.