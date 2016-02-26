У Порошенко анонсировали переговоры по созданию новой коалиции

На следующей неделе начнутся переговоры о создании новой коалиции под новое правительство между руководителями парламентских демократических фракций.

Об этом заявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко в Facebook.

"Заявления о выходе из коалиции "Самопомочи" и "Батькивщины" засвидетельствовали глубокий общеполитический кризис. Можно спорить о юридических тонкостях, но по факту старая коалиция распалась", — завил он.

По словам Луценко, фракция БПП "готова предложить план совместных действий парламентского большинства и Кабинета министров". "Его исполнителями должна стать технократическая команда реформаторов без партийных амбиций", — добавил лидер пропрезидентской фракции.

На початку лютого йшлося лише про урядову кризу. Прем'єр Яценюк утримався, але втратив підтримку 4 фракцій коаліції з 5.... Опубліковано Юрієм Луценком 26 лютого 2016 р.

Напомним, ранее вице-президент США Джозеф Байден заявил о том, что украинская власть должна направить все усилия на восстановление доверия общественности и продолжение программы реформ.