Кремль подготовил захват Крыма за два месяца — российский журналист

За два месяца до бегства на то время президента Украины Виктора Януковича в Кремле начали готовиться к захвату Крыма.

Об этом заявил автор книги "Вся кремлевская рать", известный российский журналист, несколько лет возглавлявший независимый телеканал "Дождь", Михаил Зыгарь в интервью УНИАН.

"По Крыму, мне кажется, удалось все выяснить очень точно. План по Крыму впервые стал обсуждаться в декабре 2013 года. Это вам решать, насколько эту операцию можно считать заблаговременно спланированной. Планирование закончилось в январе. Все разработано за два месяца. Точно раньше таких планов не было, не думайте, что это замысел многих лет", — сказал Зыгарь.

По его мнению, в какой-то момент в Кремле возникло ощущение, что Украина как государство прекращает существование, поэтому идея была в том, чтобы взять под контроль ту часть Украины, которую возможно.

"Когда на Майдане начали гореть покрышки, российская власть решила, что Украинское государство прекращает свое существование, и будет как нынешняя Сирия: появятся территории, которые будут контролироваться разными силами и враждовать друг с другом", — сказал Зыгарь.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил о том, что РФ будет вынуждена начать переговоры о возвращении оккупированного Крыма.