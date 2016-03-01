Наблюдатели ОБСЕ пожаловались на боевиков: мешают работать, ведут себя агрессивно

На временной захваченной части Донбасса боевики мешали работать наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не пустив в ряд населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

В ведомстве уточнили, что в расположенном под Донецком поселке Александровка один из террористов самопровозглашенной ДНР вел себя агрессивно по отношению к экспертам.

"Наемник, по-видимому, был в состоянии алкогольного опьянения. СММ покинула это место", — отметили журналисты.

По их данным, боевики отказали наблюдателям в доступе в Приморское и Старомихайловку Донецкой области. "Террористы вблизи их блокпоста возле Станицы Луганской настояли на том, чтобы специалисты покинули территорию", — подчеркнули в ведомстве.

Также вооруженные боевики ЛНР остановил патруль на блокпосте в Пионерское (19 км к востоку от Луганска), а примерно 15 минут спустя приехал другой преступник и сопроводил наблюдателей в центр села, СММ имела доступ только к этой части населенного пункта.

"Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 794 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области за одни сутки, с 21 по 22 февраля", — добавило издание.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.