Боевики Гиркина готовятся к "наступлению" сил АТО: зарываются в землю и готовят госпиталя

Боевики 1-й Славянской бригады "армии ДНР", которой командовал российский наемник Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок", активно осуществляют подготовку к обороне, готовясь к наступлению сил АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, проводится дополнительное инженерное оборудование позиций. Одновременно руководство ДНР дало указание руководству медицинских учреждений в Донецк, Новоазовск, Тельманово максимально освободить койко-места в стационарных отделениях к началу марта.

Как объясняется в указании, данные действия связаны с ожиданием "наступления ВС Украины", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, месяцем ранее Гиркин заявил, что в случае наступления украинской армии "ополченцы Новороссии" будут быстро разгромлены без поддержки российской армии.