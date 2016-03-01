Беглый Янукович намерен вернуться в Украину — адвокат

Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что у того есть намерение вернуться в нашу страну.

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", отвечая на вопрос, часто ли его подзащитный передвигается по российскому Ростову-на-Дону.

В то же время юрист уточнил, что на сегодняшний день он не находится в международном розыске и может свободно ездить по миру.

"У него есть намерение вернуться в Украину, и для этого будут предприниматься правовые шаги. Янукович с себя полномочий президента не слагал и не самоустранялся от руководства страной", — отметил Сердюк.

По словам собеседника журналистов, "процедура отстранения клиента с должности была проведена с грубым нарушением Конституции украинского государства".

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что Виктор Янукович является одним из козырей Кремля.