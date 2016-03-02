Климкин назвал потери Украины в войне и призвал мир усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с начала военной агрессии России против Украины погибли 9 тысяч человек и еще более 20 тысяч получили ранения.

Об этом он сказал во время выступления на 31-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает пресс-служба МИДа.

"Российская агрессия против Украины привела к гибели 9 тысяч человек, более 20 тысяч ранены и насчитывается почти два миллиона стали вынужденными переселенцами", — сказал Климкин.

Министр отметил, что на протяжении двух лет российской агрессии на Донбассе создана "40-тысячная армия, которую финансирует, поддерживает и обеспечивает вооружением Россия и которой руководят российские офицеры".

Глава МИД заявил, что Россия "пришла на украинскую землю с оружием и военнослужащими, как это сначала произошло в Грузии в 2008 году".

Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.

"Мы настаиваем на ключевом значении Минских соглашений и их выполнении Российской Федерацией. Россия не оправдывает ожиданий в выполнении ее обязательств, когда все ключи к устойчивому режиму прекращения огня находятся в Москве", — подчеркнул Климкин.

В связи с этим министр отметил, что безусловное освобождение заложников и политических заключенных, среди которых наиболее символичным является содержание украинского пилота Надежды Савченко, также зависит от Москвы.

Климкин подчеркнул, что Украина настойчиво отстаивает возвращение мира и порядка на Донбасс.

"После моего визита в Женеву я поеду (в Париж) для проведения следующего раунда "нормандских" переговоров. Мы нуждаемся в дальнейшей поддержке международного сообщества, включая ООН, ОБСЕ, Совета Европы, и, несомненно, этого совета (Совета ООН по правам человека — ред.), чтобы оказать дополнительное давление на сторону, которая пренебрегает своими обязательствами", — подчеркнул Климкин.

Климкин также отметил, что ООН должна призвать РФ предоставить допуск международным организациям для наблюдения за соблюдением прав человека в Крыму.

"Постоянное присутствие международных организаций, в том числе ООН, Совета Европы и ОБСЕ должно быть разрешенным в Крыму для наблюдения за положением с правами человека. Совет ООН по правам человека должен настоятельно призвать Российскую Федерацию как оккупационную державу открыть Крым для общепринятых и наблюдательных механизмов международных организаций по правам человека", — подчеркнул Климкин.

Напомним, 20 февраля 2014 года Российская Федерация начала вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Сегодня эта агрессия продолжается на Донбассе. При этом, Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства безопасности, политического, гуманитарного и социально-экономического характера согласно Минских соглашений.

Мнения экспертов по этому вопросу можете посомтреть: Прессинг для агрессора: станет ли тема Крыма постоянной на переговорах в "нормандском формате"?

видео: 5 канал