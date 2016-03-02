Суд над Савченко: экспертиза подтвердила голос помощника Суркова

Сегодня, 2 марта, в России в суде по делу украинской летчицы Надежды Савченко начинаются прения.

Об этом написал один из ее адвокатов Илья Новиков в своем Twitter.

По словам Новикова, защита получила результаты экспертизы, которая должна сравнить голоса, принадлежащие экс-главарю боевиков ОРЛО Болотову и помощнику Суркова Карпову.

"А у нас тем временем новости от наших экспертов. Экспертиза была тяжелой, поскольку запись короткая и разговаривал больше Болотова. К счастью, Карпов дал роскошное длинное телеинтервью. Голоса совпадают", — сообщил он.

"Помните Павла Карпова из АП, который командовал вывозом Надежды в РФ? Это он говорил с Болотовым про "бабушку". 100%, – написал Новиков.

Ранее появился разговор Болотова якобы с Павлом Карповым, помощником Суркова, в котором летчица узнала одного из своих похитителей.

Новиков также убежден, что теперь возможно документально доказать, что "администрация президента (РФ) и ФСБ держали пальцы в этой операции гораздо раньше, чем Савченко оказалась в Воронеже".

Как известно, Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 года. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Видео: youtube.com