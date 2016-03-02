Турчинов заявил, что сроки очередной волны мобилизации могут перенести

Решение относительно того, будет ли весной объявлена очередная волна мобилизации, будет принято уже в марте.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Для нас очень важно иметь сильную боеспособную армию, готовую побеждать. И безусловно, основная часть этой армии должна воевать на профессиональной основе. Чем выше именно профессиональная составляющая, тем эффективнее действуют войска. Это аксиома и я думаю, что никто с этим спорить не будет", — рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что для того чтобы усилить профессиональную составляющую в армии, несмотря на все экономические проблемы, украинская власть пошла на значительное увеличение оборонного бюджета в 2016 году. "Минимум 7 тыс. — это контрактник, который попадает на позицию рядового солдата. Это тот минимум, который в ВСУ и Нацгвардии должны получать те, кто подписывает контракт. А те, кто служит в зоне проведения АТО, кто принимает участие в боевых действиях, должны получать еще и дополнительные надбавки", — сказал Турчинов.

Турчинов заявил, что именно такие шаги привели к тому, что резко увеличилось количество желающих подписать контракт.

"У нас март месяц является контрольным месяцем для принятия решения по мобилизации. Если мы увидим, что рост числа контрактников происходит в достаточной степени чтобы обеспечить на необходимом уровне численность нашей армии, то мы будем не спешить с мобилизацией и держать ее как резерв на случай активизации агрессии со стороны РФ", — пояснил Турчинов.

Он также напомнил о том, что еще одним резервом является призыв на срочную службу в армию. "Дополнительный резерв, который у нас есть — это также наши призывники, молодежь, которая у нас призывается на срочную службу в армию. Но здесь твердая установка — призывники не служат в зоне АТО. Генштаб и Минобороны четко этого принципа придерживаются", — сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО заверил, что демобилизация состоится точно в установленные сроки. "Наша задача, чтобы большинство демобилизованных бойцов заменили профессионалы, тем самым усиливая, а не уменьшая боевой потенциал нашей армии", — резюмировал Турчинов.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в случае необходимости проведения следующей волны мобилизации в Украине на военную службу могут призвать 10-12 тыс. человек.