У Туки предупредили: пограничный пункт "Меловое" может перейти под контроль России

На Луганщине один из пограничных пунктов пропуска на украино-российской границе может перейти под контроль РФ.

Как сообщает пресс-центр Луганской ВГА, речь идет о межгосударственном пункте пропуска "Меловое" (Украина) — "Чертково" (Россия), который функционирует с 1992 года.

Учитывая географические особенности, почти три километра линии границы проходят через поселок по улице с символичным названием – Дружбы народов. Как отметили в администрации, на многих участках граница является условной.

Соглашением между Правительствами Украины и Российской Федерации "О пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией" от 08.02.1995 определены обязательства Сторон по созданию соответствующей инфраструктуры пунктов пропуска на своей территории (пункт 1 статьи 9 Соглашения).

По имеющейся информации, Правительством РФ выделены средства для переселения лиц, проживающих в Чертково по ул. Дружбы народов. В настоящее время такие меры уже проводятся.

"Таким образом, существует угроза "отжатия" пункта пропуска в Меловом так называемыми "зелеными человечками", — сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"С целью предупреждения конфликтных ситуаций и возможных провокационных действий со стороны силовых и властных структур в отношении персонала украинских контрольных органов луганскими пограничниками было инициировано проведение совещания в Миловской райгосадминистрации, на котором было принято решение о возможном размещении межгосударственного пункта пропуска "Меловое" на участке РКП "Старобельсквода" в случае решения вопроса передачи указанного участка в собственность Меловской райгосадминистрации", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ВГА, руководитель области Георгий Тука поддержал инициативу Госпогранслужбы и Луганской таможни относительно необходимости переноса пункта пропуска на украинскую территорию.

Напомним, ранее Тука заявлял, что страна забыла о войне, но обострение на Донбассе возможно уже в марте.