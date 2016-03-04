Очередной фарс выборов на Донбассе никому не нужен — Климкин

Очередной фарс выборов на Донбассе никому не нужен, голосование состоится или по украинским законам и стандартами ОБСЕ, или его вообще не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Париже, комментируя результаты встречи, сообщает Укринформ.

"Дискуссия о модальности выборов была очень сложной. Поскольку единственные свободные и честные выборы, которые могут быть на Донбассе, это выборы на основе украинского законодательства и по критериям ОБСЕ. Или выборы являются настоящими выборами, свободными и честными, или нам сложно говорить о каких-либо выборах вообще", — сказал министр.

По его словам, очередной фарс, который был в ноябре 2014 года, никому не нужен.

Ранее Климкин заявил, что переговоры в Париже были сложными: Россия не готова идти дальше в вопросе безопасности.

Дипломат Александр Хара заявил, что встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Париже выглядит как навязывание Украине капитуляции.