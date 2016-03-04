Посол США назвал "четкие" обязательства России по Минским соглашениям

Штаты призываю РФ повлиять на сепаратистов, которых она поддерживает, отметил Пайетт.
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что Россия имеет очень четкие обязательства по Минским соглашениям, пишет Сегодня.
Об этом дипломат сообщил в интервью изданию.
В то же время он уточнил, что речь идет, в частности, о реальном и устойчивом прекращении огня, освобождении всех заложников, прекращении переброса войск и техники на Донбасс.
"Конечно, Украина также имеет обязательства", — отметил американский посол.
Также Пайетт подчеркнул, что самым важным условием прямо сейчас для прогресса соглашений является реальное прекращение огня. "…и мы призываем Россию повлиять на сепаратистов, которых она поддерживает и снабжает", — добавил политик.
Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко заявила, что РФ продолжает "отмораживаться" в вопросах урегулирования ситуации.