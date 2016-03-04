Посол США назвал "четкие" обязательства России по Минским соглашениям

Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что Россия имеет очень четкие обязательства по Минским соглашениям, пишет Сегодня.

Об этом дипломат сообщил в интервью изданию.

В то же время он уточнил, что речь идет, в частности, о реальном и устойчивом прекращении огня, освобождении всех заложников, прекращении переброса войск и техники на Донбасс.

"Конечно, Украина также имеет обязательства", — отметил американский посол.

Также Пайетт подчеркнул, что самым важным условием прямо сейчас для прогресса соглашений является реальное прекращение огня. "…и мы призываем Россию повлиять на сепаратистов, которых она поддерживает и снабжает", — добавил политик.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко заявила, что РФ продолжает "отмораживаться" в вопросах урегулирования ситуации.