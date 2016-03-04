Посол США: вопрос обновления Кабмина решать украинцам, главное реформы, а не личности

Посол США в Украине Джеффри Пайетт выступает за единство команды украинской власти в проведении реформ. Мы фокусируемся на прогрессе реформ, а не на личностях.

Отвечая на вопрос о рецепте решения украинского политического кризиса он сказал: "Самая важная вещь — это продолжающееся единство между всеми украинскими демократическими силами во главе с президентом, премьер-министром, правительством и Радой поддерживать очень серьезный прогресс реформ, который был достигнут в течение последних двух лет", — заявил в интервью "Сегодня".

"Очень и очень важно, чтобы украинские лидеры продолжали демонстрировать твердую приверженность следованию требований, которые идут с многомиллиардным пакетом помощи МВФ.

Вопрос обновления правительства решать украинцам. Мы фокусируемся на прогрессе реформ, а не на личностях".

Джеффри Пайетт отметил, что США и международные финансовые организации хотят быть уверенными в том, что Украина продолжает быть хорошим партнером, проводя реформы.

"Именно поэтому вы видели вице-президента Байдена призывающего украинских лидеров объединиться и восстановить доверие народа вокруг сильной правящей коалиции и программы реформ, ускорить усилия Украины по борьбе с коррупцией, укрепить справедливость и верховенство права, и выполнять требования МВФ", — сказал он.

Напомним, ранее Пайетт заявил, что Сирия не отвлекает внимание США от Украины.