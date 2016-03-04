Разведка предупредила об угрозе российского морского десанта на Азове

В Министерстве обороны усматривают угрозу высадки российских военных на Азовском побережье Украины под видом боевиков.

Об этом рассказал замдиректора департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает "Украинская правда".

"Возрастает уровень опасности на донецком и мариупольском направлении", — сказал он.

"Продолжается создание так называемой Азовской флотилии. В ее состав войдут катера и другие плавсредства, которые будут базироваться в населенных пунктах Седово, Новоазовск и Безымянное", — заявил Скибицкий.

По его словам, "для формирования указанной флотилии у местного населения отобраны 7 баркасов и катеров".

"Учитывая сказанное, растет уровень угрозы применения сил и средств Черноморского флота Российской Федерации для высадки на азовском побережье под видом действий подразделений 1-го армейского корпуса", — сказал представитель украинской разведки.

Кроме того, по данным разведки, "по состоянию на 1 марта фактически завершено боевое слаживание батальонов 1-го и 2-го армейского корпусов".

Напомним, неделей ранее разведка предупредила, что на Мариупольском направлении угрожающая ситуация. По приказу российского командования, морпехи в Новоазовске усиливаются личным составом, боевой техникой и автотранспортом.