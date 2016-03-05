Российский политолог: Путину нужно валить с Донбасса, но он оставит "ботинок в дверях"

Президенту РФ Владимиру Путину пора валить с Донбасса, там для него пахнет жареным, даже горелым. Но Кремль не уйдет из Донбасса окончательно и бесповоротно. По задумке России, там обязательно должен оставаться "ботинок в дверях", чтобы она ни в коем случае не захлопывалась.

Такое мнение высказал Российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет Новое время.

"Отдать Донбасс Украине просто так, бесплатно, совершенно не в интересах Кремля, где надеются с помощью мятежного региона сохранять соседнее государство в болезненном состоянии и давить на него при необходимости.

При этом вести себя с прежней лихостью у России не получается: позиции все более невыгодные, а экономика никудышная.

Да, у Кремля все меньше козырных карт, и дальнейшие действия будут зависеть от экономической ситуации внутри страны. Но тут есть важный момент: у россиян высокий болевой порог, население готово многое терпеть, оно к этому приучено, чем власть успешно и пользуется. А значит, ситуация следующая.

С одной стороны, Владимиру Путину нельзя терять лицо ни при каких обстоятельствах: он — победитель, борец против украинской хунты. А с другой — пора понемногу валить из Донбасса, там для него пахнет жареным, даже горелым. Но сделать это нужно с победным выражением лица. Для чего подключается телевидение и оставшиеся рычаги влияния на Донбасс посредством гражданства и сохранения каких то военных сил в регионе.

Украине в свою очередь также следует воспользоваться тем, что Минские соглашения прописаны размыто. Как говорил Наполеон, пишите коротко и неясно. Вот и здесь все написано коротко и неясно: что делать в первую очередь, а что — чуть позже, можно трактовать по разному. К тому же минский процесс продлили на 2016 год, то есть резину и дальше будут жевать.

У Украины, соответственно, появляется возможность тянуть время. И ее позиция более выгодная: у нее отобрали территорию, против нее начали войну. Таким образом, она еще долго может сваливать свои ошибки и недоработки на Путина. Чего не скажешь о российском президенте — у него никаких оправданий на международной арене нет.

Кремлю приходится прислушиваться к товарищам из Европы и США. Да, что бы там ни говорили, а в Москве прислушаются к Западу. Но при этом продолжат подписывать различные невнятные документы, которые можно интерпретировать и так, и эдак. Минские соглашения — яркий тому пример — подчеркнул Орешкин.

Ранее политолог Виталий Кулик заявлял, что на Донбассе режим "мерцающего конфликта" будет еще долго, поскольку это выгодно Путину.