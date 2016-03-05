Боевики накрыли мощным огнем наши позиции под Авдеевкой: есть погибшие — СМИ

Сегодня, 5 марта в 14.30, в районе Авдеевки Донецкой области боевики ударили по позициям украинских военных из минометов и САУ.

Об этом сообщает волонтер со ссылкой на бойцов, которые сейчас находятся в Авдеевке, пишет "Тиждень".

"По полученной от бойцов информации, обстрел начался около 14:30. Выпустили не менее 30 снарядов из САУ 2С-1", — рассказал собеседник.

По словам источника, боевики ведут обстрелы в районе поста ГАИ в Донецке.

Как отмечает собеседник, кроме артиллерии, террористы применили также минометы.

Кроме того есть информация, что один украинский военный уже погиб во время обстрела.

"У нас уже есть один погибший. ОБСЕ пока никак не реагирует", — добавил источник.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что на Мариупольском направлении произошло боестолкновение сил АТО с вражеской ДРГ, в результате которого были уничтожены до 30 наемников и погибли два наших военнослужащих.