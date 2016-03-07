Сестра Савченко назвала самый разумный вариант по "делу" летчицы

Сестра арестованной в РФ летчицы и нардепа Надежды Савченко — Вера — заявила, что самым разумным вариантом для цивилизованного мира является оправдательный приговор по "делу" украинки, пишет 112.ua.

Об этом она сообщали в эфире соответствующего телеканала.

В то же время родственница народной избранницы уточнила, что на сегодняшний день о самочувствии нашей соотечественницы ничего неизвестно.

"Я не знаю, что он (президент России Владимир Путин — ред.) еще выдумает. Вопрос обмена людей — это не вопрос передачи какого-то ядерного оружия, боеголовок", — отметила сестра летчицы.

По ее словам, омбудсмен заявила, что делает все возможное, чтобы к нардепу допустили украинских врачей, однако у них там праздники.

Напомним, 3 марта на территории РФ судья Донецкого горсуда не предоставил Надежде Савченко последнее слово, перенеся заседания на 9 марта, после чего она объявила "сухую" голодовку и отказалась от оказания ей медицинской помощи российскими врачами.