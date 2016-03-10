Силовики предупредили об угрозе провокаций: русские диверсанты обстреляют захваченную территорию

В течение 9-10 марта банды пророссийских боевиков готовят на оккупированной территории Донбасса провокационные действия.

Об этом со ссылкой на оперативные источники сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"После мощных целенаправленных обстрелов из запрещенных видов тяжелого вооружения по ВСУ на Донецком направлении вблизи Опытного, Песок, Красногоровки, Майорска, Луганского и Зайцево, преступники планируют организовать выдвижение нескольких диверсионно-разведывательных групп российских наемников", — говорится в сообщении.

"В состав ДРГ будут привлекать профессиональных кадровых военнослужащих РФ. Они будут открывать огонь не только в сторону позиций ВСУ, но и по временно оккупированной территории, чтобы в дальнейшем обвинить ВСУ в несоблюдении режима тишины и срыве полного выполнения Минских договоренностей", — подчеркнули в пресс-службе.

"Таким образом еще раз НЗФ осуществляют очередные варварские попытки провоцировать и сорвать Минские договоренности, как основу для достижения мирного урегулирования и попытки дискредитации переговорного процесса с украинской стороны", — говорят в штабе АТО.

"В свою очередь ВСУ демонстрируют максимальную сдержанность. Сила духа воинов, сражающихся за родную землю, гораздо более мощная, чем лживые и провокационные действия агрессора", — подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, 6 марта боевики устроили провокацию под Авдеевкой — открыли огонь в сторону своих позиций и обстреляли автомобили гражданских лиц.