Пограничники рассказали, как спецслужбы России вербуют украинцев при въезде в Крым

Спецслужбы России пытаются вербовать украинцев, пересекающих административную границу с аннексированным страной Крымом, используя их соцсети.

Об этом помощник главы Госпогранслужбы нашего государства Олег Слободян сообщил в эфире Радио Крым. Реалии.

В то же время он уточнил, что недавно подобный случай произошел с нашей соотечественницей.

"Просматривали их (пересекающих админграницу — ред.) соцсети прямо там, на контрольных пунктах на админгранице", — отметил Слободян.

По его словам, позже, "найдя там информацию, которую они считали компрометирующей, сразу же говорили: "или же вы начинаете работать с нами, или мы вас не пустим на территорию временно оккупированного Крыма".

"В данном случае, гражданка не согласилась сотрудничать с российскими спецслужбами", — приводят журналисты слова помощника главы Госпогранслужбы украинского государства.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что во время переговоров об обмене пленными представители спецслужб России пытаются вербовать украинских силовиков.