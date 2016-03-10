Пограничники рассказали, как спецслужбы России вербуют украинцев при въезде в Крым

Оккупанты грозят нашим соотечественникам не пустить их на полуостров, отметил Слободян.
Спецслужбы России пытаются вербовать украинцев, пересекающих административную границу с аннексированным страной Крымом, используя их соцсети.
Об этом помощник главы Госпогранслужбы нашего государства Олег Слободян сообщил в эфире Радио Крым. Реалии.
В то же время он уточнил, что недавно подобный случай произошел с нашей соотечественницей.
"Просматривали их (пересекающих админграницу — ред.) соцсети прямо там, на контрольных пунктах на админгранице", — отметил Слободян.
По его словам, позже, "найдя там информацию, которую они считали компрометирующей, сразу же говорили: "или же вы начинаете работать с нами, или мы вас не пустим на территорию временно оккупированного Крыма".
"В данном случае, гражданка не согласилась сотрудничать с российскими спецслужбами", — приводят журналисты слова помощника главы Госпогранслужбы украинского государства.
Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что во время переговоров об обмене пленными представители спецслужб России пытаются вербовать украинских силовиков.