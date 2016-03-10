Порошенко рассказал, когда сможет вернуть оккупированный Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей в 2016 году.

Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World, пишет РБК-Украина.

"Я обещаю, что сделаю все возможное для возврата Донбасса. Возможно это случиться в этом году.

Что касается Крыма — понадобится больше времени", — заявил Порошенко, комментируя вопрос о том, удастся ли ему за время своей каденции вернуть временно неподконтрольные территории Украины.

Напомним, ранее нардеп Мустафа Джемилев заявлял, что Турция взяла курс на экономическое и военное сближение с Украиной и это поможет деоккупации Крыма.