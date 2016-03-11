Безвизовый режим с ЕС: Порошенко и глава Еврокомиссии согласовали следующие шаги

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, они, в частности, согласовали следующие шаги для введения безвизового режима между Украиной и ЕС.

Об этом говорится на сайте украинского политика.

В ведомстве уточнили, что собеседники обсудили внесения изменений в закон нашей страны об электронном декларировании в соответствии со стандартами ЕС.

"(Оно — ред.) договорились встретиться 17 марта во время следующего визита президента Украины в Брюссель", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил, что Европейская комиссия уже в следующем месяце может принять законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима.

Фото: president.gov.ua