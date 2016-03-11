Посол объяснил, как можно освободить Савченко

Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомству для РФ нужно создавать такие дипломатические комбинации, при которых освобождение летчицы и нардепа Надежды Савченко будет в интересах самой страны.

Об этом он сообщил во время круглого стола, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что сейчас в соответствующем вопросе РФ заняла позицию "нет", потому что "нет".

"Мы стоим на той позиции, что только всеобъемлющее, системное... давление и вопрос о Савченко и других наших заключенных на повестке дня всех переговорных процессов — это и есть путь к победе", — отметил Кулеба.

По словам дипломата, для России украинская народная избранница и другие являются просто картами в колоде. "…они при определенных обстоятельствах будут готовы их разменивать", — добавил посол.

Напомним, Надежда Савченко находится в РФ под арестом, суд должен огласить решение по ее "делу" 21 марта. Ранее она объявляла сухую голодовку, однако после полученного поддельного письма якобы от президента Петра Порошенко начала выходить из нее.