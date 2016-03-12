СМИ рассказали, кем Путин может заменить Захарченко и Плотницкого

Кандидатуры Рината Ахметова и Юрия Бойко рассматривают в качестве глав отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Российского президента Владимира Путина якобы с этим предложением ознакомили, но согласия еще не получили. Но он подтвердил готовность заменить нынешних главарей ОРДЛО Александра Захарченко и Игоря Плотницкого менее одиозными персонажами.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Рахманин, ссылаясь на источники.

Так, по данным источников издания, Виктор Медведчук предложил Президенту Украины Петру Порошенко план, согласно которому в ОРДЛО создадут администрации, а в их главе поставят фигуры, которые устроили бы и Киев, и Москву.

"Порошенко, как нам стало известно, проявил интерес к "плану Медведчука", предполагающему создание в ОРДЛО администраций, которые возглавили бы фигуры, устраивающие и Киев, и Москву. Сам же Виктор Владимирович, судя по всему, подсказал Петру Алексеевичу кандидатов — Рината Ахметова и Юрия Бойко. Говорят, кандидатуры президенту понравились"— пишет автор.

По его сведениям, "Порошенко провел предварительные переговоры с обоими, и оба якобы согласились. Поверить в это (особенно в случае с Ахметовым) непросто, но источник издания настаивает на достоверности этой информации. Путина с этим предложением ознакомили, но согласия еще не получили. В подборе кандидатур Киев пошел путем, проторенным в начале 2014 года: олигархов — на проблемные "царства".

В Москве же взвешивают несколько иные факторы. Например, к Ринату Ахметову большого доверия Путин не испытывает. Его подточила как ахметовская позиция "ни нашим, ни вашим", так и позитивные отзывы Виктории Нуланд об украинском олигархе во время летнего визита госсекретаря Керри в Сочи.

К Бойко в Кремле доверие есть. Но снимать ли Бойко на лидерском безрыбье с "Оппозиционного блока"? Рисковать ли судьбой руководителя пока единственной пророссийской силы в украинском парламенте? Или создать ему в Луганске трамплин для "прыжка на Киев"? Во что это обойдется Кремлю?

В Берлине и Париже считают, что если Киев и Москва принципиально договорятся о выборах, статусе и амнистии, вопрос о прекращении стрельбы решится с легкостью.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей в 2016 году.