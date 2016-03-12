В России заявили, что Минские соглашения их не касаются, а что делать с Савченко — решат после суда

Россия не считает, что условия Минских соглашений ее как-то касаются. А выполнять их должны только Украина и пророссийские боевики, поддерживаемые Кремлем и незаконное содержание в тюрьме украинской летчицы Надежды Савченко их не нарушает.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя заявления США о том, что незаконное содержание в тюрьме украинки Надежды Савченко нарушает Минские соглашения, пишет Интерфакс-Украина.

По утверждению Захаровой, договоренности, достигнутые в столице Беларуси, якобы "посвящены двум сторонам конфликта внутри украинского кризиса".

"Речь идет об официальном Киеве и Донбассе. Все. Точка", — сказал представитель МИД РФ.

Однако стоит напомнить госпоже Захаровой, что Минские соглашения как раз Россию и касаются, ведь на документе поставил свою подпись и президент Владимир Путин. В документе прописаны действия, которые обязана выполнить Москва, а именно прекратить поставлять оружие боевикам и вернуть Киеву контроль над украинскими границами.

Также она заявила, что вопрос передачи Киеву украинской летчицы Надежды Савченко, не будет рассматриваться Россией до тех пор, пока суд не вынесет решение по ее делу.

Как известно, Савченко находится в РФ под арестом, суд должен огласить решение по ее "делу" 21 марта.

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