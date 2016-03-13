Яценюк назвал, кому выгодны досрочные парламентские выборы

Для выхода из политического кризиса в Украине необходимо наладить более тесное взаимодействие между демократическими силами для поддержки действий Кабинета министров или чтобы ответственность за ситуацию взяли президент и фракция "Блока Петра Порошенко".

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе "10 минут с премьер-министром", передает УНИАН.

По словам Яценюка, нынешний политический кризис в государстве является искусственным.

"Это не только моя оценка. Таково мнение многих авторитетных мировых лидеров специалистов", — отметил премьер.

По его убеждению, для нынешнего кризиса нет рациональных оснований, его идейная основа — это абсурдная зацикленность на рейтингах и зыбкая надежда на безосновательные политические прожекты.

"Среди них наиболее угрожающим является тезис об обреченности нынешней политической ситуации, а, наконец, о прожекте досрочных парламентских выборов. Наиболее заинтересованными в досрочных выборах в Украине являются три силы: популисты, олигархи и Кремль", — подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что досрочные парламентские выборы являются неприемлемым вариантом развития событий.

По его мнению, у политиков есть выбор, состоящий из двух возможностей. "Первая, которую я исповедую, предполагает восстановление парламентской коалиции, усиление действующего состава Кабинета министров Украины, тесное взаимодействие между "Блоком Петра Порошенко", "Народным фронтом" и демократическими парламентскими силами, и, самое важное, - продолжение реформ в стране, начатых этим правительством", — сказал Яценюк.

Второй вариант, по его словам, "президент Украины и его фракция, которая является крупнейшей в Верховной Раде, берут на себя ответственность и представляют новый состав Кабинета министров, нового премьер-министра, новую программу и проводят переговоры с парламентскими силами о поддержке как другого правительства, так и альтернативной программы".

Вместе с тем Яценюк убежден, что чисто смена правительства не станет решением кризиса. Он обратился к президенту Петру Порошенко, членам фракции "БПП", фракций Радикальной партии, "Самопомочи", "Батькивщины" и их руководителям с просьбой сделать выбор в этом вопросе.

Также Яценюк призвал их прекратить "подковерную и примитивную борьбу за кресла и власть". Кроме того, премьер призвал президента, председателя Верховной Рады и лидеров национальных политических сил подписать цели и принципы нынешнего правительства, которые "имеют универсальный характер и предусматривают недопущение антиконституционного вмешательства в деятельность исполнительной власти, незаконного политического давления и коррупции".

"Гарантией соблюдения этих принципов должно стать их принятие как закона", — добавил Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк призвал Порошенко поддержать его или уволить.