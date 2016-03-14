Матиос пожалел, что военная прокуратура не "Моссад": не может достать Ежеля в Беларуси

Бывший министр обороны Михаил Ежель, который подозревается в служебной халатности, находится в одном из лечебных учреждений минобороны Беларуси.

Об этом заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пишет "Сегодня".

"Адмирал запаса Ежель длительное время находится в одном из лечебных учреждений минобороны этой страны (Беларуси, — ред.)", — отметил он.

На уточняющий вопрос, каким образом можно получить доступ к экс-министру, Матиос сказал: "Мы не проводим диверсионных операций на территории других стран, как, например, израильская спецслужба "Моссад", — это не предусмотрено украинским законом… То есть, если Ежель находится на территории другого государства и, судя по официальным уведомлениям, болеет, у нас по закону нет иного выхода, кроме как ожидать, когда он выздоровеет. Выехать и проверить этот факт в Беларуси — такой возможности у нас нет".

Главный военный прокурор напомнил, что в сообщении о подозрении Ежелю указывается на ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей при согласовании в 2011 году перечня подлежащего отчуждению имущества ВСУ. Решение тогдашнего министра обороны привело к неправомерному отчуждению двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС субъекту предпринимательства, что обусловило материальный ущерб государству на сумму свыше 24 млн грн. В ходе досудебного следствия было установлено местонахождение самолетов, комплектующих к ним, наложен арест и предупреждена дальнейшая их реализация в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Ежель согласился сотрудничать по расследованию дела о развале армии.