Обама напомнил Путину: на Донбассе боевики должны соблюдать "тишину"

Президенты США и РФ Барак Обама, а также Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вывод основной части российских войск из Сирии и ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет УНИАН.

В то же время глава Штатов напомнил российскому президенту, что на востоке Украины боевики должны соблюдать режим прекращения огня ("тишины").

"Обама положительно оценил снижение уровня насилия в Сирии, но подчеркнул, что наступательные действия войск режима Башара Асада (президент страны — ред.) подрывают процесс политического урегулирования конфликта", — отметили журналисты.

Между тем, говоря о нашей стране, американский лидер заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ представителям СММ ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории, в том числе на украинско-российской границе.

Ранее сообщалось, что Барак Обама продлил действия санкций США в отношении Российской Федерации из-за событий в Украине. Узнать больше о соответствующем решении можно здесь.