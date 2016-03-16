Украинские воины успешно отразили вражеские атаки под Мариуполем: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе террористы продолжают мощные обстрелы из запрещенного вооружения и атаки на позиции силовиков. Наши воины успешно отразили две вражеские атаки под Мариуполем.

Об этом сегодня на брифинге рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко

На Луганском направлении, противник открыл огонь из ПТРК. Инцидент произошел на юго-восток от Попасной.

На Донецком направлении, противник продолжает мощные обстрелы на Светлодарской дуге, в Зайцево и Авдеевке. Враг применяет минометы и БМП. Западнее Донецка в Невельском зафиксирован снайперский обстрел оккупантов.

В то же время в Майорске, Песках и Марьинском районе было спокойно. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрела.

На Мариупольском направлении, состоялось 2 боевых столкновения украинских войск с противником (оба — в районе Новотроицкого). Вражеские атаки успешно отражены. На этих же рубежах обороны противник активно использовал 120-мм минометы, в результате чего наши бойцы открыли огонь, не допустив продвижения боевиков на контролируемую Украиной территорию.

Также оккупанты провели серию обстрелов в Широкино. Всего на Мариупольском направлении состоялось 6 вражеских обстрелов и 2 боевых столкновения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 6 — получили ранения.