Бои под Авдеевкой дают меньше шансов на мирное развитие событий на Донбассе — Порошенко

Бои под Авдеевкой Донецкой области не дают нам надеяться на гарантированное мирное развитие событий на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления по случаю годовщины Нацгвардии, сообщает телеканал "112 Украина".

"Те бои, которые сейчас ведутся в районе промзоны в Авдеевке, и сосредоточение вражеских вооруженных формирований вместе с танками, артиллерией, отнюдь не дает нам основания надеяться на гарантированно мирное развитие событий", — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что активность боевых действий в районе промзоны Авдеевки снизилась из-за работы миссии ОБСЕ.

Напомним, в последнее время орудующие на Донбассе террористы продолжают активные боевые действия с целью расширить контролируемую территорию и захватить район промышленной зоны Авдеевки.