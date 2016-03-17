Силовики, открывая огонь на поражение, заставили диверсантов отступить под Попасной

В зоне АТО на Донбассе не прекращаются обстрелы российскими боевиками позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 52 обстрела. На Донецком направлении — 39, на мариупольском — 11 и 2 — на Луганском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Также, по данным военных, на Луганщине вечером, 16 марта, вблизи позиций силовиков в районе Попасной, ДРГ противника в составе около 10 человек пыталась проникнуть в тыл украинской территории, но была замечена наблюдателем. Открыв огонь на поражение, украинские бойцы заставили наемников отступить.

Кроме этого, наибольше боевики обстреливали опорные пункты в Зайцево и Авдеевке, использовав все виды вооружения, включая и запрещенное Минскими соглашениями оружие — минометы калибра 120 и 82 мм, выпустив при этом более 130 мин.

Из ПТРК российские наемники вели огонь по опорным пунктам неподалеку Попасной и Троицкого, а с БМП вблизи Луганского и трижды возле Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял украинские позиции в Новгородском и Майорске.

На мариупольском направлении российские наемники вели огонь по защитникам Широкино из минометов калибра 82 мм, ПТРК и стрелкового оружия. Вражеские снайперы обстреливали позиции вблизи Невельского, Марьинки и Красногоровки.

Уже с полуночи обстрелы прекратились.

Напомним, 16 марта в штабе АТО сообщали, что наши воины отразили две атаки террористов под Мариуполем.

видео: Військове телебачення України