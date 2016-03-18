В США назвали условия для окончания войны на Донбассе: этот год может стать поворотным

В Госдепе США заявили, что 2016 год может стать поворотным для Украины, если сторонам конфликта на Донбассе удастся найти решение главных проблем, которые тормозят окончание войны.

Об этом заявила официальный уполномоченный Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, во время слушаний в Сенате по проведению реформ в Украине и второй годовщине начала вооруженной агрессии России на Донбассе и Крыму, пишет Обозреватель.

По ее словам, для прекращения войны первоочередной задачей является обеспечение безопасности в зоне АТО.

"После этого должен пройти обмен заложниками, стороны должны завершить переговоры об условиях проведения выборов и уригулировать другие политические вопросы, тогда мы увидим законных лидеров, избранных на Донбассе, вывод российских войск и техники, а также восстановление суверенитета Украины и контроля над ее границами уже до конца текущего года", — отметила Нуланд.

Также она подчеркнула, что США будут продолжать работать с Украиной, чтобы выполнить свою часть работы по реализации мирного плана в Минске, а также работать с европейскими партнерами.

Кроме того, Нуланд подчеркнула, что санкции против России будут действовать до того момента, пока все вышеперечисленные шаги не будут реализованы.

"И, конечно же, санкции, связанные с Крымом, должны действовать до тех пор, пока Кремль навязывает свою волю на этой части украинской земли", — подчеркнула Нуланд.

Напомним, 16 марта в Госдепе заявили, что США никогда не признают попытки России аннексировать Крым и подчеркивают, что будут давить РФ санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.