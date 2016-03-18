Генерал-разведчик раскрыл стратегический курс России в отношении Украины

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что сейчас стратегическим курсом РФ в отношении нашей страны является подготовка ее дестабилизации.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, пишет Укринформ.

В то же время эксперт уточнил, что, по оперативным данным, соседнее государство пока не будет проводить масштабные наступления.

"Сейчас стратегический курс, связанный с деятельностью России в отношении Украины, — это подготовка системных изменений, социальных потрясений и дестабилизации", — отметил Маломуж.

По его словам, одним из пусковых механизмов последнего негативного процесса может стать "выполнение Украиной Минских соглашений в редакции Российской Федерации, на чем настаивают лидеры Германии, Франции и США".

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.