В ООН убедились: на Донбассе воюют иностранцы, наемники и кадровые военные

На оккупированных территориях Донбасса воюет большое количество иностранцев: от наемников до профессиональных военных.

К таким выводам пришли представителями Организации Объединенных Наций по результатам визита в Украину, сказала член рабочей группы по вопросу использования наемников, эксперт в области прав человека Патрисия Ариас, сообщает Укринформ.

"Мотивация участия наемников в военных действиях на Донбассе разнообразна: от идеологических и политических соображений, до финансового вознаграждение. Некоторые иностранцы имеют судимости. Также есть информация, что осужденным предлагали выбор: либо заключение, либо участие в конфликте", — сказала Ариас.

По данным представителей ООН, значительное количество иностранцев были завербованы для участия в вооруженных формированиях через социальные сети и другие интернет-ресурсы, где распространяется информация о конфликте в Украине и контактные данные для записи.

К такому выводу, отметила член Рабочей группы ООН, удалось прийти даже без возможности увидеть всестороннюю картину о деятельности боевиков в различных вооруженных формированиях с юридической точки зрения.

"Однако рабочая группа из полученной информации сделала выводы, что есть несколько типов иностранцев, участвующих в конфликте: от волонтеров, мужчин и женщин, которые получают жалованье, от независимых боевиков до профессиональных военных", - сказала она.

Вместе с тем, по словам Ариас, члены рабочей группы констатируют, что украинская сторона не предпринимает достаточных мер для того, чтобы эти наемники понесли реальную ответственность за свои незаконные действия на оккупированных территориях.

"Мы обнаружили, что расследования конкретных преступлений наемничества в Украине не было. Некоторые боевики были обвинены косвенно в нарушении территориальной целостности Украины, незаконном пересечении ее границы, участии в деятельности террористических групп и организаций, в незаконно организованных вооруженных формированиях", — добавила она.

Кроме того, представители ООН поражены преступлениями, связанными с нарушением прав человека на Донбассе. "Рабочая группа призывает правительство и вооруженные группировки соблюсти обязательства международного права по защите экономических, политических, социальных и культурных прав человека", — добавила эксперт.

"Рабочая группа рекомендует правительству Украины составить план действий и стратегию относительно выявления участия иностранных наемников в конфликте в пределах Минских протоколов", — сказала Ариас.

Напомним, МИД Украины заявил, что Кремль продолжает игнорировать международное право, несмотря на осуждение ООН.