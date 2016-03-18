Страна до сих пор не услышала альтернативы нынешнему Кабмину. Пора определяться — "Народный фронт"

Украинское общество и международные партнеры Украины ждут от парламента и президента немедленного решения политического кризиса и продолжения курса реформ. Западные партнеры неоднократно требовали стабилизации ситуации и объединения вокруг правительства ради продолжения реформ.

Об этом идет речь в заявлении партии "Народный фронт".

Каждый день неопределенности относительно правительства — это потерянное время, которое могло быть использовано на пользу государства.

Своим упорным нежеланием поставить интересы Украины выше собственных амбиций политики разрушают доверие к себе и подрывают имидж страны в глазах Запада. Это может свести на нет все положительные достижения в течение двух лет.

Такая ситуация неприемлема и должна быть решена как можно скорее.

В связи с этим фракция "Народный фронт" в очередной раз призывает Президента Петра Порошенко и его политическую силу наконец определиться со своей позицией относительно Кабинета министров. Или вы называете имя нового премьер-министра, предлагаете состав нового правительства, его программу и представляете новую коалицию, или поддерживаете действующее правительство и все вместе сосредотачиваемся на проведении реформ.

Мы неоднократно говорили о том, что готовы рассмотреть альтернативный состав Кабмина и его программу.

Однако страна до сих пор не услышала от самой большой фракции Верховной Рады — Блока Петра Порошенко — фамилии кандидатов на должности в правительстве. Покажите, наконец, человека, которого вы предлагаете на должность Премьер-министра, и 226 народных депутатов, которые проголосуют за эту кандидатуру. Иначе — нужно прекратить жить противостоянием и расшатывать ситуацию.

Призывы отправить действующее правительство в отставку, не предложив альтернативы, больше похожи на безответственный популизм, а не государственную позицию.

Страна не может в это сложное время идти на поводу у демагогов, которые думают не об интересах страны, а о предстоящих выборах, и уже примеряют для себя высокие должности.

Нельзя останавливаться на полпути и повторять старые ошибки. От этого проигрывают все, и прежде всего Украина.