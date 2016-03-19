Боевики не прекращают нарушать "перемирие": 52 раза обстреляли позиции сил АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики незаконных террористических формирований продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям сил АТО. Значительно возросло число обстрелов с наступлением сумерек. Зафиксировано 52 обстрела позиций сил АТО: на Донецком направлении 36, на Мариупольском — 15 и один — на Луганском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении враг обстреливал наши опорные пункты близ Зайцево из минометов калибра 120 и 82 мм, выпустив около 100 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Наши укрепления под Авдеевкой российские наемники пять раз в течение суток обстреляли из минометов и выпустили около 50 мин, а также в обстрелах задействовали зенитную установку, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Позиции близ Майорска боевики обстреливали из гранатометов различных систем, пулеметов и дважды из миномета.

На Мариупольском направлении российские наемники поздно вечером обстреляли позиции близ Гнутово и Широкино из минометов.

По опорным пунктам ВСУ в районе Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия.

В полночь российские наемники снизили свою активность.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, горячими точками были Луганское и Зайцево Донецкой области.

видео: Військове телебачення України