Порошенко объяснил, почему для Украины "жизненно необходимы" санкции против РФ

Для защиты Украины и возвращения украинского суверенитета над оккупированными территориями чрезвычайно важны единство и скоординированная позиция всего мира относительно санкций против России.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия первого заседания Международного консультативного совета, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале встречи присутствующие почтили минутой молчания погибших в результате авиакатастрофы в российском Ростове-на-Дону, среди которых восемь украинцев, а также погибших в результате теракта в столице Турции Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что одним из самых больших вызовов для Украины остается агрессия России, которая продолжается уже почти два года.

Президент подчеркнул, что для защиты Украины важно сохранить международную солидарность и единство, поскольку Россия продолжает вести гибридную войну, сочетая открытую военную операцию с психологической войной — пропагандой и террористическими атаками.

"Скоординированная позиция всего мира, Большой семерки и ЕС относительно санкций жизненно необходима. Мы привержены выполнению Минских договоренностей и настаиваем, чтобы Россия выполнила все пункты", — цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что санкции нужны в качестве механизма давления на Россию, чтобы стимулировать ее сесть за стол переговоров и заставить вывести российские войска и все оружие из Украины, вернуть контроль над границей, обеспечить условия для свободных и честных выборов, восстановить украинский суверенитет на оккупированных территориях. Глава государства добавил, что рекомендации представителей Международного консультативного совета в этом вопросе очень важны для Украины.

Порошенко отметил, что до войны на Донбассе проживало 5 млн человек: "С такими масштабными катастрофами Европа не сталкивалась на протяжении многих лет. Это гораздо масштабнее, чем Приднестровье, Осетия и Абхазия".

В свою очередь, бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт отметил борьбу украинцев за свое национальное выживание и возможность идти избранным путем. "Украинцы сделали выбор, чтобы идти на Запад, а не на Восток. К сожалению, одной влиятельному человеку в России это не нравится, и он вмешивается в этот выбор, чтобы разрушить его", — отметил Тони Эбботт.

Он подчеркнул важность поддержки другими странами Украинского государства, в частности, напомнив о помощи Австралии в виде поставок нелетального оружия на 5 млн долларов и совместные военные учения.

"Это, конечно, ваша борьба. Но у нас есть четкое ощущение, что это и наша борьба, потому что, когда свободу зажимают в одной части мира, то, значит, ее зажимают во всем мире. Если вызывающее поведение допускается в одной части мира, то оно потом будет иметь место в другой части мира. То, что происходит в Украине, имеет значение для всего мира", — отметил он.

Эбботт также подчеркнул, что дипломаты многих стран мира констатируют, что за два последних года Украина сделала больше реформ, чем за всю историю своей независимости, и это очень успешный период времени в развитии государства.

Бывший маршал Сейма Польши и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что наше государство уже победило Путина. "Одной из его целей было возвращение влияния на Украину, и это ему не удалось", — сказал он.

Сикорский подчеркнул важность для Украины сосредоточиться на реформах и продолжать эффективную борьбу с коррупцией.

Напомним, ранее генсек НАТО призвал сохранить западные санкции против России.