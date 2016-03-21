В России суд признал Савченко виновной в "убийстве журналистов"

В России Донецкий горсуд признал украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко виновной в "убийстве российских журналистов" на Луганщине, а также "незаконном пересечении границы" страны.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время РБК уточнило, что тройка судей будет читать решение два дня и назовет наказание только в конце.

"Савченко совершила убийство по предварительному сговору с группой лиц по мотивам ненависти и вражды", — приводят журналисты слова "служителя Фемиды".

Напомним, ранее адвокат Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что здоровье находившейся в СИЗО украинки идет на поправку. Узнать больше о "деле" нашей соотечественницы можно здесь.

Фото: @mark_feygin, видео: 5 канал